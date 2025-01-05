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«Мне всё равно». Де Брёйне — о переговорах по новому контракту с «Манчестер Сити»

«Мне всё равно». Де Брёйне — о переговорах по новому контракту с «Манчестер Сити»
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33-летний полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне ответил на вопрос о ходе переговоров о продлении его контракта с клубом, который заканчивается летом 2025 года.

«Мне всё равно. Я просто пытаюсь вернуться на прежний уровень. Чувствую, что с каждой неделей мне становится лучше. Я прогрессирую в плане физики и теперь могу бегать по 90 минут.

Последние пару месяцев из-за травмы мне было некомфортно, но я поправляюсь, играю всё лучше и лучше, так что всё в порядке», — приводит слова Де Брёйне Sky Sports.

В нынешнем сезоне Де Брёйне принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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