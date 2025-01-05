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Ибрагимович хочет, чтобы «Милан» арендовал Рашфорда — Daily Mail

Ибрагимович хочет, чтобы «Милан» арендовал Рашфорда — Daily Mail
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Старший советник владельца «Милана» Златан Ибрагимович порекомендовал «россонери» арендовать до конца нынешнего сезона крайнего нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, Ибрагимович считает, что Рашфорд сможет помочь «Милану» решить проблему команды в атаке, которая возникла после того, как травмы получили Кристиан Пулишич и Рафаэль Леау.

Напомним, Ибрагимович играл вместе с Рашфордом в составе «красных дьяволов» с 2016 по 2018 год.

В нынешнем сезоне Рашфорд принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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