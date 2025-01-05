Аленичев: не верю в возвращение сборной России на международную арену в 2025 году

Бывший футболист сборной России Дмитрий Аленичев ответил на вопрос, верит ли он, что национальная команда может быть допущена к участию в официальных матчах в 2025 году.

«Я не верю в возвращение сборной России на международную арену в 2025 году», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что в 2025 году ожидает положительных изменений по вопросу допуска российских команд к международным турнирам. В 2024-м сборная России провела пять товарищеских матчей.

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