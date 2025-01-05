«Неприятная тема». Араухо — о проблемах «Барселоны» с регистрацией Ольмо и Виктора

Центральный защитник «Барселоны» Рональд Араухо высказался относительно ситуации с тем, что сине-гранатовые не смогли зарегистрировать полузащитника Даниэля Ольмо и нападающего Пау Виктора на вторую часть сезона испанской Примеры.

«Это неприятная тема для нашей команды, но, надеюсь, данную ситуацию можно урегулировать. Как капитан я пытаюсь успокоить футболистов. Но мы [всё равно] немного обеспокоены, потому что они очень важные игроки для нас», — сказал Араухо в эфире Movistar.

Ранее в СМИ появлялась информация о наличии в контракте Ольмо пункта, согласно которому он может покинуть «Барселону» в случае, если его не зарегистрируют в Ла Лиге.

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