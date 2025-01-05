Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ПСЖ — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Неприятная тема». Араухо — о проблемах «Барселоны» с регистрацией Ольмо и Виктора

«Неприятная тема». Араухо — о проблемах «Барселоны» с регистрацией Ольмо и Виктора
Комментарии

Центральный защитник «Барселоны» Рональд Араухо высказался относительно ситуации с тем, что сине-гранатовые не смогли зарегистрировать полузащитника Даниэля Ольмо и нападающего Пау Виктора на вторую часть сезона испанской Примеры.

«Это неприятная тема для нашей команды, но, надеюсь, данную ситуацию можно урегулировать. Как капитан я пытаюсь успокоить футболистов. Но мы [всё равно] немного обеспокоены, потому что они очень важные игроки для нас», — сказал Араухо в эфире Movistar.

Ранее в СМИ появлялась информация о наличии в контракте Ольмо пункта, согласно которому он может покинуть «Барселону» в случае, если его не зарегистрируют в Ла Лиге.

Материалы по теме
Стала известна реакция Ольмо и Виктора на отказ Ла Лиги в их регистрации

Самые скандальные футболисты в истории:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android