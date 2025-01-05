Игорь Колыванов пожелал процветания российскому футболу

Бывший главный тренер московского «Торпедо» и «Уфы» Игорь Колыванов высказал пожелания для российского футбола в 2025 году.
«В 2025 году желаю российскому футболу процветания и появления звёздочек, а также побольше красивых матчей, голов и сейвов для вратарей», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что в 2025 году ожидает положительных изменений по вопросу допуска российских команд к международным турнирам. В 2024-м сборная России провела пять товарищеских матчей.
Как сборная России играет при Карпине: