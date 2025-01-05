«ПСЖ» может обменять Коло Муани на форварда из АПЛ — Football Insider

На следующей неделе «ПСЖ» проведёт переговоры с «Астон Виллой» о возможном обмене нападающего французского гранда Рандаля Коло Муани на форварда бирмингемского клуба Джона Дурана. Об этом сообщает Football Insider.

Коло Муани сыграл 14 матчей во всех соревнованиях в нынешнем сезоне, где забил два гола и сделал одну результативную передачу. Трудовое соглашение нападающего с «ПСЖ» рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

В нынешнем сезоне Дуран принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

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