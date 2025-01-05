Первый тренер Головина: Александр давно заслужил свой трофей во Франции

Александр Плясунов, являющийся первым тренером полузащитника «Монако» Александра Головина, высказался о шансе российского футболиста выиграть Суперкубок Франции, победив «ПСЖ» в матче, который состоится сегодня, 5 января.

Суперкубок Франции 2024 . Финал Суперкубок Франции 2024 . Финал 05 января 2025, воскресенье. 19:30 МСК ПСЖ Париж Не начался Монако Монако Кто победит в основное время? П1 X П2

«Может быть, Александра расстраивает, что у него нет до сих пор трофея во Франции, но меня — не особо. «Монако» — отличная команда с хорошей игрой, но где-то не везло. Трудно сказать, последний ли шанс завоевать трофей в матче с «ПСЖ» за Суперкубок — на всё воля божья. Удача, бывает, сама идёт в руки, а иногда — поворачивается спиной. Но, мне кажется, Александр уже давно заслужил выиграть трофей во Франции», — сказал Плясунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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