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ПСЖ — Монако. Прямая трансляция
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Первый тренер Головина: Александр давно заслужил свой трофей во Франции

Первый тренер Головина: Александр давно заслужил свой трофей во Франции
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Александр Плясунов, являющийся первым тренером полузащитника «Монако» Александра Головина, высказался о шансе российского футболиста выиграть Суперкубок Франции, победив «ПСЖ» в матче, который состоится сегодня, 5 января.

Суперкубок Франции 2024 . Финал
05 января 2025, воскресенье. 19:30 МСК
ПСЖ
Париж
Не начался
Монако
Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Может быть, Александра расстраивает, что у него нет до сих пор трофея во Франции, но меня — не особо. «Монако» — отличная команда с хорошей игрой, но где-то не везло. Трудно сказать, последний ли шанс завоевать трофей в матче с «ПСЖ» за Суперкубок — на всё воля божья. Удача, бывает, сама идёт в руки, а иногда — поворачивается спиной. Но, мне кажется, Александр уже давно заслужил выиграть трофей во Франции», — сказал Плясунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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