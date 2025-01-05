В «Зените» отреагировали на информацию о возможном уходе Вендела из клуба

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию, что в текущее трансферное окно полузащитник сине-бело-голубых Вендел может покинуть клуб и вернуться в Бразилию, где им интересуются «Палмейрас» и «Ботафого». Напомним, ранее об этом сообщил сайт «Футбол на Куличках» со ссылкой на бразильского журналиста Жоао ван Бойсена.

— Правда ли, что Вендел уходит из «Зенита»?

— В связи с распространяющимися на чёртовых «Куличках» спекуляциях и слухах про уход нашего игрока Вендела на Кудыкины горы сообщаю: Вендел — ключевой игрок «Зенита», и никакие переговоры по поводу его трансфера не велись, не ведутся и вестись не предполагаются, — сказал Александр Медведев в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Вендел принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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