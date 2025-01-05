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Матч «Ливерпуля» с «МЮ» может быть отменён из-за сильного снегопада — Daily Mail

Матч «Ливерпуля» с «МЮ» может быть отменён из-за сильного снегопада — Daily Mail
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Матч 20-го тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед», который должен пройти сегодня, 5 января, может быть отменён из-за сильного снегопада. Об этом сообщает Daily Mail.

Англия — Премьер-лига . 20-й тур
05 января 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, Консультативная группа по безопасности муниципалитета Ливерпуля проводит совещание с целью принять решение, стоит ли проводить матч «Ливерпуля» с «Манчестер Юнайтед». Подчёркивается, что за последние 24 часа сотрудники городского совета Ливерпуля несколько раз выходили на улицы, чтобы расчистить снег и обеспечить безопасность дорожного передвижения для болельщиков.

Начало матча запланировано на 19:30 мск.

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