Матч «Ливерпуля» с «МЮ» может быть отменён из-за сильного снегопада — Daily Mail

Матч 20-го тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед», который должен пройти сегодня, 5 января, может быть отменён из-за сильного снегопада. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, Консультативная группа по безопасности муниципалитета Ливерпуля проводит совещание с целью принять решение, стоит ли проводить матч «Ливерпуля» с «Манчестер Юнайтед». Подчёркивается, что за последние 24 часа сотрудники городского совета Ливерпуля несколько раз выходили на улицы, чтобы расчистить снег и обеспечить безопасность дорожного передвижения для болельщиков.

Начало матча запланировано на 19:30 мск.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: