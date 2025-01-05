Мостовой: буду на стороне Головина в Суперкубке — он всё-таки уже седьмой год во Франции

Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой высказался о возможности полузащитника «Монако» Александра Головина выиграть свой первый трофей в составе «монегасков». Сегодня, 5 января, «Монако» встретится с «ПСЖ» в матче за Суперкубок Франции.

Суперкубок Франции 2024 . Финал Суперкубок Франции 2024 . Финал 05 января 2025, воскресенье. 19:30 МСК ПСЖ Париж Не начался Монако Монако Кто победит в основное время? П1 X П2

«В Суперкубке Франции «ПСЖ» — «Монако» я буду на стороне Головина — всё-таки он уже седьмой год во Франции. Но в том, что у него за это время нет трофея, ничего страшного. Он играет в сильнейшем чемпионате, является одним из лучших игроком своей команды. Он же не в России играет, где можно стать чемпионом пять раз. А во Франции попробуй это сделать, там намного тяжелее — уровень другой. Тем более Головин играет не в «Реале» или «Барселоне». Александру всего 28 лет, даже если он за десять лет не выиграет ни одного трофея во Франции, он хуже не станет. Как он является лучшим российским футболистом, так им и будет. Он может стать чемпионом, если перейдёт в «Зенит», но зачем ему это надо?», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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