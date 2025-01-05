«Тоттенхэм» объявил о переходе Антонина Кински из пражской «Славии»

«Тоттенхэм» на своём официальном сайте объявил о трансфере 21-летнего вратаря Антонина Кински-младшего из пражской «Славии». Контракт с чешским футболистом рассчитан до 2031 года.

Фото: tottenhamhotspur.com

Кински выступал в составе «Славии» с 2021 года. За этот период он принял участие в 30 матчах за взрослую команду чешского клуба, в 14 из которых отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 21-летнего футболиста составляет € 12 млн.

В минувшем октябре Кински был вызван в расположение сборной Чехии на матчи группового этапа Лиги наций, однако не получил возможность дебютировать в составе взрослой национальной команды.

Напомним, Антонин Кински-младший является сыном бывшего вратаря сборной Чехии и «Сатурна» Антонина Кински.

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