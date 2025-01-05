Игрок «Мальорки»: Винисиус страдает от расизма. Правильно, что он говорит об этом

Защитник «Мальорки» Пабло Маффео высказался о расистских оскорблениях, которым в Испании периодически подвергается крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор.

«Подобное [расизм] влияет на Винисиуса, это неприятно. Если я поеду в Африку, и там будут оскорблять меня, то такое мне не понравится. Это влияет на него. Винисиус указывает на это, и я думаю, что он делает правильно, потому что он борется с чем-то действительно серьёзным.

Не думаю, что он провоцирует ради того, чтобы его оскорбляли. В некоторых вещах Винисиус ошибается, как и все мы, например, в том, как он разговаривает с игроками или судьями. Однако не считаю, что он играет на проблеме расизма», — приводит слова Маффео Mundo Deportivo.

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