Роман Павлюченко включил «Спартак» в число главных претендентов на чемпионство в РПЛ

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко назвал главных претендентов на чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ.

«У «Спартака» есть баланс в составе. Может, усиления и нужны — это решат руководство и тренерский штаб. Но нынешняя команда хорошая, сбалансированная. Если нынешний состав «Спартака» сохранится, результат будет хороший.

На сегодняшний день кажется, что «Спартак» действительно может бороться на чемпионство. «Зенит», «Краснодар» и «Спартак» — главные претенденты. «Локомотив» нельзя откидывать, в ЦСКА я не верю, «Динамо» — тёмная лошадка. Надеюсь, что шансы на титул у «Спартака» действительно большие», — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После завершения первой части сезона Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», который набрал 39 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», также заработавший 39 очков. Замыкает тройку лидеров московский «Спартак», который набрал 37 очков.

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