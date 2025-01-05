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Сергей Юран: не успел соскучиться по российскому футболу, пока смотрю европейский

Сергей Юран: не успел соскучиться по российскому футболу, пока смотрю европейский
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Российский тренер Сергей Юран поделился мнением о зимней паузе в Российской Премьер-Лиге, а также рассказал, что следит за европейскими лигами.

«Не успел соскучиться по российскому футболу. Как игрок в прошлом понимаю, что футболистам хочется отдохнуть. Болельщик тоже отдохнёт — всё-таки постоянно на нервах, переживает за свою команду. В чемпионате всё на пределе, адреналин гуляет, поэтому в паузу все отдохнут. Можно сконцентрироваться на других делах.

Вместо РПЛ пока смотрю европейские чемпионаты. Гранды продолжают удивлять. Слежу за топовыми матчами», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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