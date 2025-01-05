Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал результат матча с «Кристал Пэлас»

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска высказался об игре своей команды с «Кристал Пэлас» в матче 20-го тура английской Премьер-лиги (1:1).

«Наверное, мы сделали достаточно, чтобы выиграть эту встречу. Думаю, что между первым и вторым таймами мы создали достаточно моментов, чтобы победить, но в дальнейшем нужно быть собранным, иначе игра всегда будет открытой, особенно на этом стадионе.

Любая передача, любой поворот придавали им энергии. К сожалению, в концовке мы пропустили, но в целом я думаю, что сегодня мы сделали достаточно для победы», — приводит слова Марески официальный сайт клуба.

Лондонский «Челси» набрал 36 очков в 20 матчах и расположился на четвёртой строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги.