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Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал результат матча с «Кристал Пэлас»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал результат матча с «Кристал Пэлас»
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Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска высказался об игре своей команды с «Кристал Пэлас» в матче 20-го тура английской Премьер-лиги (1:1).

Англия — Премьер-лига . 20-й тур
04 января 2025, суббота. 18:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
1 : 1
Челси
Лондон
0:1 Палмер – 14'     1:1 Матета – 82'    

«Наверное, мы сделали достаточно, чтобы выиграть эту встречу. Думаю, что между первым и вторым таймами мы создали достаточно моментов, чтобы победить, но в дальнейшем нужно быть собранным, иначе игра всегда будет открытой, особенно на этом стадионе.

Любая передача, любой поворот придавали им энергии. К сожалению, в концовке мы пропустили, но в целом я думаю, что сегодня мы сделали достаточно для победы», — приводит слова Марески официальный сайт клуба.

Лондонский «Челси» набрал 36 очков в 20 матчах и расположился на четвёртой строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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