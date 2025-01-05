Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ПСЖ — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«МЮ» и «Ливерпуль» сделали заявления на фоне сообщений о возможном переносе их матча

«МЮ» и «Ливерпуль» сделали заявления на фоне сообщений о возможном переносе их матча
Аудио-версия:
Комментарии

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» сделали официальные заявления по поводу возможной отмены матча 20-го тура английской Премьер-лиги из-за сильного снегопада. Игра должна пройти сегодня, 5 января, в Ливерпуле.

Англия — Премьер-лига . 20-й тур
05 января 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сегодня утром состоялось совещание по безопасности, на котором была дана оценка погодным условиям и условиям проезда на сегодняшнюю игру с «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Энфилд». На данном этапе планируется, что матч пройдёт в обычном режиме, и прилагаются все усилия, чтобы он состоялся.

В полдень пройдёт ещё одно совещание по безопасности для оценки текущих условий», — говорится в заявлении «Ливерпуля», опубликованном в соцсети X (ранее Twitter).

«Манчестер Юнайтед» в ответ на это заявление призвал болельщиков, собирающихся посетить матч, быть осторожными.

«На данном этапе наш матч с «Ливерпулем» всё ещё должен состояться, несмотря на предупреждение о снегопаде и погоде на северо-западе. Будьте осторожны, если вы отправляетесь на игру, — мы будем держать вас в курсе последних событий», — говорится в заявлении «Манчестер Юнайтед» в соцсети X.

Начало матча запланировано на 19:30 мск.

Материалы по теме
Матч «Ливерпуля» с «МЮ» может быть отменён из-за сильного снегопада — Daily Mail
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android