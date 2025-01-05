«МЮ» и «Ливерпуль» сделали заявления на фоне сообщений о возможном переносе их матча

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» сделали официальные заявления по поводу возможной отмены матча 20-го тура английской Премьер-лиги из-за сильного снегопада. Игра должна пройти сегодня, 5 января, в Ливерпуле.

«Сегодня утром состоялось совещание по безопасности, на котором была дана оценка погодным условиям и условиям проезда на сегодняшнюю игру с «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Энфилд». На данном этапе планируется, что матч пройдёт в обычном режиме, и прилагаются все усилия, чтобы он состоялся.

В полдень пройдёт ещё одно совещание по безопасности для оценки текущих условий», — говорится в заявлении «Ливерпуля», опубликованном в соцсети X (ранее Twitter).

«Манчестер Юнайтед» в ответ на это заявление призвал болельщиков, собирающихся посетить матч, быть осторожными.

«На данном этапе наш матч с «Ливерпулем» всё ещё должен состояться, несмотря на предупреждение о снегопаде и погоде на северо-западе. Будьте осторожны, если вы отправляетесь на игру, — мы будем держать вас в курсе последних событий», — говорится в заявлении «Манчестер Юнайтед» в соцсети X.

Начало матча запланировано на 19:30 мск.