Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ПСЖ — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Каррагер: работа Аморима имеет больше общего с периодом Поттера в «Челси»

Каррагер: работа Аморима имеет больше общего с периодом Поттера в «Челси»
Комментарии

Бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер сравнил приход Рубена Аморима на должность главного тренера «Манчестер Юнайтед» с работой Грэма Поттера в лондонском «Челси».

«Большое беспокойство вызывает то, что приход Аморима должен был перекликаться с приходом Юргена Клоппа в «Ливерпуль» — как с точки зрения момента сезона, в котором он возглавил команду, так и с точки зрения стимулирующего воздействия на игроков и болельщков. Нынешняя работа Аморима имеет больше общего с коротким периодом Грэма Поттера в «Челси», где ситуация только ухудшалась», — приводит слова Каррагера The Telegraph.

«Манчестер Юнайтед» набрал 22 очка за 19 матчей и расположился на 14-й строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Материалы по теме
Аморим: иногда игроки «Манчестер Юнайтед» боятся и нервничают на поле
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android