Каррагер: работа Аморима имеет больше общего с периодом Поттера в «Челси»

Бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер сравнил приход Рубена Аморима на должность главного тренера «Манчестер Юнайтед» с работой Грэма Поттера в лондонском «Челси».

«Большое беспокойство вызывает то, что приход Аморима должен был перекликаться с приходом Юргена Клоппа в «Ливерпуль» — как с точки зрения момента сезона, в котором он возглавил команду, так и с точки зрения стимулирующего воздействия на игроков и болельщков. Нынешняя работа Аморима имеет больше общего с коротким периодом Грэма Поттера в «Челси», где ситуация только ухудшалась», — приводит слова Каррагера The Telegraph.

«Манчестер Юнайтед» набрал 22 очка за 19 матчей и расположился на 14-й строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги.