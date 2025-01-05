Алонсо заменит Анчелотти, если «Реал» не выиграет ни Лигу чемпионов, ни Ла Лигу — Relevo

Испанский специалист Хаби Алонсо, на текущий момент возглавляющий леверкузенский «Байер», может сменить Карло Анчелотти на посту главного тренера мадридского «Реала» летом 2025 года при определённых условиях. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, Алонсо возглавит испанский клуб, если в этом сезоне «Реал» не выиграет ни Лигу чемпионов, ни Ла Лигу. Отмечается, что в случае удачного завершения сезона Анчелотти останется в клубе до окончания своего контракта летом 2026 года.

Напомним, Хаби Алонсо возглавил леверкузенский «Байер» в 2022 году. По итогам сезона-2023/2024 под руководством испанского специалиста клуб из Леверкузена завоевал золотые медали чемпионата Германии, выиграл Кубок Германии, а также стал финалистом Лиги Европы. Действующее соглашение Алонсо с клубом рассчитано до конца сезона-2025/2026.