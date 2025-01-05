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Гришин: хочется, чтобы Россию вернули — мы соскучились по Лиге чемпионов и еврокубкам

Гришин: хочется, чтобы Россию вернули — мы соскучились по Лиге чемпионов и еврокубкам
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Бывший российский футболист Александр Гришин поделился мнением о возможном возвращении российских команд на международную арену.

«Тяжело сказать, вернут ли нас в следующем году на международную арену. Раньше говорили, что спорт без политики, но футбол — это давно политическая вещь. Только люди, которые работают в РФС или с ФИФА, знают, пустят нас или нет. Я понимаю, что наше руководство делает все усилия, чтобы нас вернуть обратно. Хочется, чтобы нас допустили, ведь мы соскучились по Лиге чемпионов и еврокубкам. Это сумасшедшие турниры и эмоции. Там будет виден уровень нашего футбола во всей красе», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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