Дмитрий Тихий: работают ли клубы с судьями? Что-то такое есть, наверное

Бывший защитник «Пари НН» Дмитрий Тихий прокомментировал слова губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в футболе.

— Вы удивились выпаду губернатора Федорищева в адрес «Крыльев Советов»?

— Что значит удивился? Ну, прочитал и сказал: «Вау, ничего себе», как и любой другой. Если он что-то сказал, наверное, что-то знает.

— Работают ли российские клубы с судьями?

— Не могу на 100% ответить. Я таким не занимаюсь. Слухи всякие-разные у нас ходят в стране, не только в футболе. Не могу сказать «да» или «нет», не знаю, как ответить на этот вопрос, я без понятия, это не моя история. И опять же, это не только про российский футбол, в Италии «Ювентус» отстраняли. В принципе, во всëм мире есть какая-то такая практика, видимо. Я читал и про чемпионаты мира в 90-х — разные прецеденты случались. Наверное, что-то такое, возможно, есть, но я не знаю. Это не моя сфера, мне это неинтересно, я делаю своё дело, — приводит слова Тихого «РБ Спорт».

Напомним, в конце ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что ему стало известно о долге «Крыльев Советов» в 36 млн рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». Позднее он заявил, что передал указанные факты в правоохранительные органы.