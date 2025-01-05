Тони Кроос: Флориан Вирц может стать отличным приобретением для «Реала»

Бывший игрок мадридского «Реала» Тони Кроос считает, что полузащитник «Байера» и сборной Германии Флориан Вирц может стать хорошим дополнением к составу испанского клуба.

«Флориан Вирц в «Реале»? Он может адаптироваться к любой команде, включая «Реал». С его качествами, я думаю, это было бы отличным приобретением», — приводит слова Крооса Madrid Xtra со ссылкой на видео от Bild.

Вирц в текущем сезоне сыграл 24 матча за клуб во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 140 млн.