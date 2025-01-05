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Оппозиция потребовала немедленной отставки президента «Барселоны» Жоана Лапорты

Оппозиция потребовала немедленной отставки президента «Барселоны» Жоана Лапорты
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Оппозиционные группы в руководстве каталонской «Барселоны» призвали президента Жоана Лапорту и его совет директоров немедленно уйти в отставку. Соответствующее заявление опубликовали 10 групп, платформ и ассоциаций, связанных с клубом.

Во главе этого требования стоят кандидаты в президенты клуба Виктор Фонт и Жоан Кампруби, которые возглавляют Si al Futur и Some un clam соответственно. В случае отказа Лапорты принять их требования оппозиция может вынести президенту вотум недоверия.

Одной из главных причин такого решения является неудача с регистрацией полузащитника клуба Даниэля Ольмо и нападающего Пау Виктора, а также процесс продления контракта с Nike.

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