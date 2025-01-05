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Сергей Юран: у «Оренбурга» небольшие шансы даже на то, чтобы попасть в стыки

Сергей Юран: у «Оренбурга» небольшие шансы даже на то, чтобы попасть в стыки
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Российский тренер Сергей Юран оценил шансы «Оренбурга» на попадание в стыковые матчи по итогам Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

«Оренбург» меня сильно удивил. Это хорошая команда. У клуба стабильный, хороший подбор футболистов. Как ты думаешь, российский тренер после стольких поражений остался бы работать в «Оренбурге»? У меня большие сомнения. Но почему-то иностранец продолжает работать. Когда у нас появится самоуважение? У «Оренбурга» есть шансы сохранить прописку в РПЛ, но они небольшие на то, чтобы даже попасть в стыки. Им будет сложнее решить задачу», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После 18 туров РПЛ «Оренбург» занимает последнее, 16‑е место в турнирной таблице. От зоны стыковых матчей клуб отделяет шесть очков. У команды всего одна победа в сезоне в РПЛ.

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