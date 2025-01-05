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Наумов: в легионерах нет необходимости, надо выращивать новых Батраковых и Пиняевых

Наумов: в легионерах нет необходимости, надо выращивать новых Батраковых и Пиняевых
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов заявил, что в российском футболе больше нет необходимости в легионерах, поэтому надо развивать свои школы и выращивать новых талантливых футболистов.

«Что касается итогов российского футбола в 2024 году, я бы не стал паниковать. Конечно, российский футбол в тяжёлом положении, мы блокированы. Нас не пускают в Европу. Это всё больше проявляется и говорит о том, что мы должны поменять внутренние условия. Надо обратиться на российский футбол и меньше внимания уделять иностранцам. Тогда всё будет нормально. Раньше нам нужны были легионеры, чтобы держать марку в еврокубках. А сейчас в этом нет необходимости. Нам надо развивать свои школы и футболистов, выращивая новых Батраковых и Пиняевых», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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