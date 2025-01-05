Роман Березовский высказался о возможном матче между сборными России и Армении

Бывший вратарь санкт-петербургского «Зенита» и сборной Армении Роман Березовский поделился мнением о возможном товарищеском матче между своей бывшей национальной командой и сборной России.

«Позитивно смотрю на возможность проведения товарищеского матча между сборными России и Армении по футболу! Такая игра была бы полезной для обеих сборных. Во-первых, Армения могла бы проверить свои силы на фоне сильной команды. Во-вторых, Россия получила бы хорошего соперника, учитывая, что в последнее время было мало интересных встреч. Но я не знаю, насколько реально организовать такой матч», — приводит слова Березовского «РБ Спорт».

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года. С тех пор Россия проводит только товарищеские матчи. В ноябре подопечные Валерия Карпина сыграли с Брунеем (11:0) и с Сирией (4:0), а в сентябре встречались с национальной командой Вьетнама (3:0).