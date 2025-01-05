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Гендиректор «Ариса» Гогнидзе прокомментировал интерес к игроку ЦСКА Пьяничу

Гендиректор «Ариса» Гогнидзе прокомментировал интерес к игроку ЦСКА Пьяничу
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Генеральный директор футбольного клуба «Арис» Павел Гогнидзе прокомментировал интерес своего клуба к полузащитнику московского ЦСКА Миралему Пьяничу.

— Есть информация, что «Арис» интересуется Миралемом Пьяничем.
— Давайте мыслить логически. Кокорин — центральный нападающий, но он у нас редко играет на острие. Он чаще исполняет роль оттянутого форварда, который у нас заменяет по позиции атакующего полузащитника. Есть ещё Гомис, который успешно играет там половину матчей. Фактически Пьянич играет там же, так что было бы странно рассматривать его на позиции, где играют, по сути, наши лидеры команды.

— Эта информация не соответствует действительности?
— Наверное, вряд ли. Тем более что он сейчас игрок ЦСКА, — приводит слова Гогнидзе «РБ Спорт».

В текущем сезоне Миралем Пьянич провёл за ЦСКА во всех турнирах 11 матчей, в которых не смог отметиться результативными действиями.

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