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Ванья Дркушич досрочно вернётся в «Зенит» после матчей ЛЧ — Mozzart Sport

Ванья Дркушич досрочно вернётся в «Зенит» после матчей ЛЧ — Mozzart Sport
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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Ванья Дркушич, выступающий на правах аренды за сербскую «Црвену Звезду», присоединится к российскому клубу после завершающего матча общего этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщили Mozzart Sport.

29 января «Црвена Звезда» сыграет свой последний матч общего этапа Лиги чемпионов со швейцарским клубом «Янг Бойз». После этой встречи защитник покинет сербский клуб и присоединится к «Зениту». На данный момент единственной преградой для этого может стать травма одного из защитников «Црвены Звезды».

Действующее трудовое соглашение игрока с сербским клубом рассчитано до лета 2025 года с опцией выкупа контракта. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 4 млн.

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