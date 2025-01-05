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«Зенит» вышел из переговоров с «Расингом» по защитнику Мартирене — журналист Мерло

«Зенит» вышел из переговоров с «Расингом» по защитнику Мартирене — журналист Мерло
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«Зенит» не достиг соглашения с «Расингом» из Авельянеды и отозвал предложение по уругвайскому защитнику Гастону Мартирене. Об этом сообщает журналист Сесар Луис Мерло в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, аргентинский клуб отверг первое предложение в размере € 9 млн (с учётом бонусов), а также процент с перепродажи игрока и потребовал улучшить его. «Зенит» отказался.

В завершившемся сезоне чемпионата Аргентины Мартирена провёл 27 матчей, забил три гола и сделал семь результативных передач. Также он стал пятым в списке лучших ассистентов чемпионата.

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