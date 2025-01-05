Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ПСЖ — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Канчельскис: сборная России точно не попадёт на ЧМ-2026 и ЧЕ-2028

Андрей Канчельскис: сборная России точно не попадёт на ЧМ-2026 и ЧЕ-2028
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Аль-Хиляля» и ряда других клубов Андрей Канчельскис поделился мнением о возможном возвращении сборной России на международные турниры.

«В данный момент невозможно, чтобы нас вернули на международную арену. Мы точно не попадём на ЧМ-2026 и ЧЕ-2028. Дай бог, чтобы попали на чемпионат мира в 2030 году. Если такое случится, будем очень счастливы, будем благодарить всевышнего. Ничего быстро не делается», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года. С тех пор Россия проводит только товарищеские матчи. В ноябре подопечные Валерия Карпина сыграли с Брунеем (11:0) и с Сирией (4:0), а в сентябре встречались с национальной командой Вьетнама (3:0).

Материалы по теме
Канчельскис: не буду подводить итоги для российского футбола, варимся в собственном соку
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android