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«Манчестер Сити» начал переговоры с «Лансом» по переходу Абдукодира Хусанова — Романо

«Манчестер Сити» начал переговоры с «Лансом» по переходу Абдукодира Хусанова — Романо
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«Манчестер Сити» начал переговоры с «Лансом» о переходе защитника сборной Узбекистана Абдукодира Хусанова. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо на личной странице в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, «Ланс» ждёт дальнейших действий от «Манчестер Сити», поскольку есть и другие заинтересованные клубы.

Ранее стало известно, что английский клуб включил футболиста в список потенциальных трансферов в январе.

Хусанов выступает за «Ланс» с 2023-го. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2027 года. В нынешнем сезоне Хусаинов провёл за «Ланс» 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.

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