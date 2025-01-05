«Манчестер Сити» начал переговоры с «Лансом» по переходу Абдукодира Хусанова — Романо

«Манчестер Сити» начал переговоры с «Лансом» о переходе защитника сборной Узбекистана Абдукодира Хусанова. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо на личной странице в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, «Ланс» ждёт дальнейших действий от «Манчестер Сити», поскольку есть и другие заинтересованные клубы.

Ранее стало известно, что английский клуб включил футболиста в список потенциальных трансферов в январе.

Хусанов выступает за «Ланс» с 2023-го. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2027 года. В нынешнем сезоне Хусаинов провёл за «Ланс» 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.