«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 19:30
Поделиться
Сегодня, 5 января, состоится матч 20-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступит Майкл Оливер (Ашингтон, Англия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Англия — Премьер-лига . 20-й тур
05 января 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Ливерпуль» набрал 45 очков в 18 матчах и расположился на первой строчке в английской Премьер-лиге. «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 22 очка за 20 матчей. На втором месте расположился лондонский «Арсенал», заработавший 40 очков.
Материалы по теме
Комментарии
- 5 января 2025
-
17:22
-
17:09
-
17:00
-
16:40
-
16:31
-
16:15
-
16:10
-
16:00
-
15:57
-
15:35
-
15:34
-
15:30
-
15:23
-
15:16
-
15:10
-
14:46
-
14:37
-
14:35
-
14:30
-
14:04
-
13:53
-
13:39
-
13:30
-
13:30
-
13:00
-
12:50
-
12:30
-
12:27
-
12:09
-
12:05
-
12:00
-
11:53
-
11:50
-
11:33
-
11:30