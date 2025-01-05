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«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 19:30

«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 19:30
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Сегодня, 5 января, состоится матч 20-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступит Майкл Оливер (Ашингтон, Англия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 20-й тур
05 января 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ливерпуль» набрал 45 очков в 18 матчах и расположился на первой строчке в английской Премьер-лиге. «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 22 очка за 20 матчей. На втором месте расположился лондонский «Арсенал», заработавший 40 очков.

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