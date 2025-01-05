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ПСЖ — Монако. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
19:30 Мск
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«ПСЖ» — «Монако»: текстовая онлайн-трансляция матча Суперкубка Франции начнётся в 19:30

«ПСЖ» — «Монако»: текстовая онлайн-трансляция матча Суперкубка Франции начнётся в 19:30
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Сегодня, 5 января, состоится финал Суперкубка Франции, в котором встретятся «ПСЖ» и «Монако». Игра пройдёт на стадионе «Стэдиум 974» в Дохе (Катар). В качестве главного арбитра встречи выступит Вилли Делажо (Франция). Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Суперкубок Франции 2024 . Финал
05 января 2025, воскресенье. 19:30 МСК
ПСЖ
Париж
Не начался
Монако
Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сегодня, 5 января, один из российских игроков сможет поднять над головой трофей. Им станет либо вратарь Матвей Сафонов, выступающий за «ПСЖ», либо Александр Головин, который играет за «Монако» на позиции полузащитника.

«ПСЖ» является самым титулованным клубом в истории турнира. Команда из столицы Франции брала этот трофей 12 раз.

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