Совет по безопасности разрешил проведение матча между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед»
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После второго совещания по безопасности было принято решение о проведении матча 20-го тура английский Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщили оба клуба на своих страницах в социальной сети Х (бывший Twitter).
Англия — Премьер-лига . 20-й тур
05 января 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Консультативная группа по безопасности муниципалитета Ливерпуля проводит совещание с целью принять решение, можно ли проводить матч «Ливерпуля» с «Манчестер Юнайтед».
За последние 24 часа сотрудники городского совета Ливерпуля несколько раз выходили на улицы, чтобы расчистить снег и обеспечить безопасность дорожного передвижения для болельщиков.
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