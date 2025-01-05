Совет по безопасности разрешил проведение матча между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед»

После второго совещания по безопасности было принято решение о проведении матча 20-го тура английский Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщили оба клуба на своих страницах в социальной сети Х (бывший Twitter).

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Консультативная группа по безопасности муниципалитета Ливерпуля проводит совещание с целью принять решение, можно ли проводить матч «Ливерпуля» с «Манчестер Юнайтед».

За последние 24 часа сотрудники городского совета Ливерпуля несколько раз выходили на улицы, чтобы расчистить снег и обеспечить безопасность дорожного передвижения для болельщиков.