Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ПСЖ — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Совет по безопасности разрешил проведение матча между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед»

Совет по безопасности разрешил проведение матча между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед»
Комментарии

После второго совещания по безопасности было принято решение о проведении матча 20-го тура английский Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщили оба клуба на своих страницах в социальной сети Х (бывший Twitter).

Англия — Премьер-лига . 20-й тур
05 января 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Консультативная группа по безопасности муниципалитета Ливерпуля проводит совещание с целью принять решение, можно ли проводить матч «Ливерпуля» с «Манчестер Юнайтед».

За последние 24 часа сотрудники городского совета Ливерпуля несколько раз выходили на улицы, чтобы расчистить снег и обеспечить безопасность дорожного передвижения для болельщиков.

Материалы по теме
«Ливерпуль» — «МЮ»: прогноз Вредного букмекера
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android