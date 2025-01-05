Анчелотти: Винисиус очень расстроен из-за красной карточки, он извинился

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался по поводу возможной дисквалификации на несколько игр после удаления крайнего нападающего «сливочных» Винисиуса Жуниора в матче 12-го тура испанской Примеры с «Валенсией» (2:1) за толчок вратаря хозяев Столе Димитриевски в область лица.

«Мы убеждены, что это была не красная карточка, а жёлтая, поэтому надеемся, что его [Винисиуса] не дисквалифицируют.

Тяжело быть на его месте и мириться со всем, что происходит вокруг, с этими оскорблениями. Но при этом он всё равно пытается быть лучше.

Он очень расстроен из-за красной карточки, он извинился, а мы должны смотреть вперёд», — приводит слова Анчелотти AS.

Ранее в СМИ появилась информация, что бразильский футболист может быть дисквалифицирован на срок от четырёх до 12 матчей.