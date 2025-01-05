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Анчелотти: Винисиус очень расстроен из-за красной карточки, он извинился

Анчелотти: Винисиус очень расстроен из-за красной карточки, он извинился
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался по поводу возможной дисквалификации на несколько игр после удаления крайнего нападающего «сливочных» Винисиуса Жуниора в матче 12-го тура испанской Примеры с «Валенсией» (2:1) за толчок вратаря хозяев Столе Димитриевски в область лица.

Испания — Примера . 12-й тур
03 января 2025, пятница. 23:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
1 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Дуро – 27'     1:1 Модрич – 85'     1:2 Беллингем – 90+5'    
Удаления: нет / Винисиус Жуниор – 79'

«Мы убеждены, что это была не красная карточка, а жёлтая, поэтому надеемся, что его [Винисиуса] не дисквалифицируют.

Тяжело быть на его месте и мириться со всем, что происходит вокруг, с этими оскорблениями. Но при этом он всё равно пытается быть лучше.

Он очень расстроен из-за красной карточки, он извинился, а мы должны смотреть вперёд», — приводит слова Анчелотти AS.

Ранее в СМИ появилась информация, что бразильский футболист может быть дисквалифицирован на срок от четырёх до 12 матчей.

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