Игорь Ледяхов: возлагаю большие надежды, что всё закончится в 2025 году

Бывший российский футболист Игорь Ледяхов высказался о возможном возвращении российских команд на международные турниры.

«Мало верится, что Россию вернут на международную арену в 2025 году. Мы уже не попали на отбор на чемпионат мира 2026 года. Про него уже можно забыть, но можно рассчитывать на чемпионат Европы 2028 года. Я возлагаю большие надежды, что всё закончится в 2025 году. Тогда нас запустят в 2027-м. Если нет, придётся ждать 2030 года. Там 100 процентов вернёмся на международную арену», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года. С тех пор Россия проводит только товарищеские матчи. В ноябре подопечные Валерия Карпина сыграли с Брунеем (11:0) и с Сирией (4:0), а в сентябре встречались с национальной командой Вьетнама (3:0).