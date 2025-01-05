Захарян — в запасе «Реала Сосьедад» на матч 1/16 финала Кубка Испании с «Понферрадиной»

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян не попал в стартовый состав команды на матч 1/16 финала Кубка Испании с «Понферрадиной». Игра состоится сегодня, 5 января, начало — в 17:30 мск.

Стартовый состав «Реала Сосьедад»: Марреро, Арамбуру, Элорса, Пачеко, Лопес, Оласагасти, Туррьентес, Мендес, Гомес, Оярсабаль, Оскарссон.

Запасные: Элустондо, Сучич, Ремиро, Одриосола, Муньос, Марин, Кубо, Захарян, Барренечеа, Мартен, Фрага.

Напомним, 21-летний Арсен Захарян пропустил первую половину сезона-2024/2025 из-за травмы сухожилия лодыжки, которую получил в июле. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2029 года. В минувшем сезоне футболист принял участие в 40 матчах «Реала Сосьедад» во всех турнирах. В общей сложности россиянин отметился одним забитым голом и отдал две результативные передачи, проведя на поле более 1800 минут.