Экс-президент «Локомотива» Наумов рассказал, какая у него пенсия

Экс-президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался по поводу своей пенсии. Наумов был главой железнодорожников с ноября 2007 по июль 2010 года.

— После ухода из клуба уже практически нигде не работал. Когда стал трудиться в «Локо», оставил бизнес в Петербурге. Когда вернулся, постепенно распродал активы, а кому-то просто подарил.

— Ничего себе!

— Да. У меня в Петербурге была сеть стоматологических клиник. Скажем так, дополнительный пакет к бизнесу, бонус. Но бизнес в сфере стоматологии предполагает быстрые и качественные изменения, поскольку очень быстро растёт его техническое оснащение, нужно каждый год вкладывать и вкладывать. Ведь каждый год всё новое и новое появляется. А не будешь покупать — отстанешь.

— То есть это только себе дороже будет.

— Да. Ну и вот: у меня там работали молодые ребята. Я им сказал: «Ребят, забирайте всё. Мне ничего не надо — забирайте и развивайте на основе того, что сделано. Давайте бумаги подпишу». Ну и подписал все бумаги за один рубль. Часть своих акций распродал, что-то вложил.

И, в принципе, из того, что я заработал в своей жизни, мне хватает, чтобы не работать, причём уже давно. После ухода из «Локомотива» всё за два-три года раздал и перестал трудиться. Тем более у меня пенсионный возраст наступил. Поэтому просто решил остановиться и смотреть на всё со стороны. Дети у меня выросли. Крупных покупок делать не нужно.

— И пенсия хорошая тоже?

— Пенсия составляет 20 385 рублей. Стандартная, — приводит слова Наумова «Матч ТВ».