Николай Наумов: безразличие Одемвингие к «Локомотиву» и его результатам просто убивало

Экс-президент московского «Локомотива» Николай Наумов обвинил бывшего нападающего железнодорожников Питера Одемвингие в равнодушии к результатам клуба. Наумов был главой красно-зелёных с ноября 2007 по июль 2010 года.

— Равнодушные были в команде?

— К сожалению. К таким игрокам могу отнести Одемвингие. Профессионалы говорят, конечно: надо поражение быстро забыть и двигаться дальше. Но это не всегда так. Может быть, забыть его и надо, но когда ты проиграл и, приходя на ужин, начинаешь хихикать, веселиться и договариваться с девочками о вечеринке, то ничего хорошего тут нет.

Такие люди никакой пользы команде не принесут. Таким был Одемвингие. Да, он здорово играл, мог забить великолепный гол — сильный мастер, тут вопросов нет. Но это его безразличие к команде и её результатам просто убивало, — приводит слова Наумова «Матч ТВ».