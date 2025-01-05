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Сальваторе Боккетти стал третьим тренером, проигравшим свои первые восемь матчей в Серии А

Сальваторе Боккетти стал третьим тренером, проигравшим свои первые восемь матчей в Серии А
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Итальянская «Монца» проиграла второй матч подряд под руководством экс-защитника казанского «Рубина» и московского «Спартака» Сальваторе Боккетти. Сегодня, 5 января, бело-красные уступили «Кальяри» (1:2) в 19-м туре Серии А. Ранее подопечные Боккетти потерпели поражение от «Пармы» (1:2).

Италия — Серия А . 19-й тур
05 января 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Монца
Монца
Окончен
1 : 2
Кальяри
Кальяри
1:0 Капрари – 6'     1:1 Цортеа – 22'     1:2 Пикколи – 56'    
Удаления: Д'Амброзио – 63' / нет

Сальваторе Боккетти возглавил «Монцу» 23 декабря. По информации телеграм-канала Opta Sports, он третий тренер в истории Серии А, который проиграл каждый из своих первых восьми матчей в лиге. До него с таким же показателем стартовали только Астро Галли в 1949 году и Аделио Моро в 1995-м. Боккетти в 2022-м также занимал пост главного тренера «Вероны».

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