Игорь Колыванов: главное событие прошедшего года — сумасшедшая интрига в РПЛ

Бывший главный тренер московского «Торпедо» и «Уфы» Игорь Колыванов назвал главное событие в российском футболе в минувшем 2024 году.

«Главное событие в российском футболе в 2024 году — это сумасшедшая интрига в РПЛ. Концовка прошлого сезона и всё, что происходит в этом. Самым скандальным событием назову ситуацию в «Химках», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки».