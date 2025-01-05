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Непомнящий ответил, при каком условии Соболев может стать основным нападающим «Зенита»

Непомнящий ответил, при каком условии Соболев может стать основным нападающим «Зенита»
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Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о перспективах нападающего Александра Соболева в санкт-петербургском «Зените».

«Соболеву будет очень сложно стать основным форвардом «Зенита». Только если кто-то из нынешних нападающих покинет команду в зимнее трансферное окно, тогда шансы есть. Сначала Соболеву надо начать приносить пользу, выходя на замену. В первой половине сезона и этого нет», — приводит слова Непомнящего «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Соболев сыграл за клуб 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 6 млн.

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