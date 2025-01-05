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Наумов: мы сделали новое поле, и, когда Смородская пришла, она его сгубила

Наумов: мы сделали новое поле, и, когда Смородская пришла, она его сгубила
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Экс-президент московского «Локомотива» Николай Наумов заявил, что, когда на должность руководителя команды пришла Ольга Смородская, она по незнанию сгубила поле на стадионе железнодорожников. Наумов был главой красно-зелёных с ноября 2007 по июль 2010 года.

«Мы сделали новое поле, и, когда Смородская пришла, она его сгубила. По незнанию. Это был декабрь 2010 года. Команда сыграла последний матч в сезоне. Смородская собрала совещание и сказала, что всё выключаем, уходим в отпуск. Но подогрев нужно было выключать постепенно. Чтобы земля остывала потихоньку. В результате что?

Земля тёплая, снег пошёл — поле льдом покрылось, а поверх льда лёг снег. И ближе к сезону до последнего момента не давали команду включить подогрев. В последние две недели перед стартом сезона сказали: включить подогрев на всю мощь. Ну, на всю мощь — и трава вся сгорела.

Когда снег растаял, вместо травы оказалась болотная жижа. И тогда Смородская заявила, что Наумов в отместку ей посадил однолетнюю траву. Это было смешно. Никто не знает, что такое однолетняя трава. Я чётко знаю, как там всё делали. Я на этом поле спал. Мы день и ночь это поле делали. Всё это закрыли тканью, чтобы грунтовые воды не поднимались.

Сделали настолько по науке, что начиная с 2009 года вся эта подушка до сих пор работает идеально. Верх‑то — это айсберг. А подушка — основа. По сегодняшний день газон на стадионе «Локо» один из лучших в стране. Это не моя заслуга, а тех специалистов, которые над этим работали. Но я очень этим горжусь», — приводит слова Наумова «Матч ТВ».

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