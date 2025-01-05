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«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы команд на матч 20-го тура АПЛ

«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы команд на матч 20-го тура АПЛ
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Сегодня, 5 января, состоится матч 20-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Команды будут играть на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Майклом Оливером (Ашингтон, Англия). Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 20-й тур
05 января 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы играющих команд:

«Ливерпуль»: Бекер, Александер-Арнольд, ван Дейк, Конате, Робертсон, Гравенберх, Джонс, Мак Аллистер, Диас, Гакпо, Салах.

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Дало, де Лигт, Магуайр, Мазрауи, Мартинес, Майну, Угарте, Фернандеш, Диалло, Хойлунд.

Турнирную таблицу АПЛ сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 45 очков после 18 матчей. «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место, заработав 22 очка за 19 игр.

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
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