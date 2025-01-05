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19:30 Мск
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«ПСЖ» — «Монако»: стартовые составы команд на Суперкубок Франции

«ПСЖ» — «Монако»: стартовые составы команд на Суперкубок Франции
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Сегодня, 5 января, состоится матч Суперкубка Франции, в котором встретятся «Пари Сен-Жермен» и «Монако». Команды будут играть на нейтральном стадионе «Стэдиум 974» в Дохе (Катар). Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Вилли Делажо (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Суперкубок Франции 2024 . Финал
05 января 2025, воскресенье. 19:30 МСК
ПСЖ
Париж
Не начался
Монако
Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы играющих команд:

«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Заир-Эмери, Витинья, Невеш, Дембеле, Кан Ин, Дуэ.

«Монако»: Кён, Энрике, Керер, Салису, Вандерсон, Аклуиш, Закария, Минамино, Головин, Бен-Сегир, Иленикена.

Предыдущим обладателем Суперкубка Франции является «Пари Сен-Жермен», который обыграл «Тулузу» со счётом 2:0. За «ПСЖ» отличились полузащитник Ли Кан Ин и нападающий Килиан Мбаппе.

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