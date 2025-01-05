«Фулхэм» и «Ипсвич Таун» поделили очки в матче 20-го тура АПЛ

Завершился матч 20-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Фулхэм» и «Ипсвич Таун». Команды играли на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Дарреном Бондом (Ланкашир, Англия). Команды сыграли вничью со счётом 2:2.
На 38-й минуте полузащитник «Ипсвича» Сэмми Смодич открыл счёт. Ответный мяч «Фулхэма» на 69-й минуте забил нападающий Рауль Хименес, реализовав 11-метровый удар. На 71-й минуте вывел гостей вперёд также с пенальти форвард Лиам Делап. Сравнял счёт на 90+1-й минуте снова Хименес, оформив дубль во встрече.
После 20 сыгранных матчей «Фулхэм» располагается на девятой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 30 очков. «Ипсвич» после аналогичного количества игр занимает 18-е место, заработав 16 очков.
- 5 января 2025
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