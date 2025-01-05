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Овчинников: чем дольше России не будет в еврокубках, тем качественнее будет наш футбол

Овчинников: чем дольше России не будет в еврокубках, тем качественнее будет наш футбол
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Российский тренер Валерий Овчинников высказался по поводу отсутствия российских сборных и клубов от еврокубковых турниров. Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.

«Мы привыкли, что не участвуем в еврокубках и международных турнирах. Чем дольше мы будем не участвовать в них, тем качественнее в России станет футбол. Конечно, Россия не вернётся на международную арену в следующем году.

У нас наконец-то появилась серьёзная интрига, которая была и в прошлом сезоне. А сейчас она ещё более интересная, её возродили «Спартак» и «Краснодар». Есть «Динамо», «Локомотив» и ЦСКА, которые тоже поборются за чемпионство. Эти клубы будут драться между собой, а также с «Зенитом» и «Краснодаром», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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