Экс-президент «Локомотива» Наумов: в 2007-м не хотел, чтобы Рахимов возглавил команду

Экс-президент московского «Локомотива» Николай Наумов заявил, что нынешний главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов не способен сделать чемпионом ни одну команду и в 2007 году он был против того, чтобы этот специалист возглавил железнодорожников. Рахимов возглавлял красно-зелёных с декабря 2007 по апрель 2009 года.

«Уже много лет прошло, поэтому можно говорить открыто: я не очень хотел, чтобы Рахимов возглавил «Локомотив». Я об этом честно сказал Липатову (бывший председатель совета директоров «Локомотива». — Прим. «Чемпионата»). Некоторые из совета директоров, кстати, тоже не очень хотели этого назначения. Тогда мы переговорили с Липатовым тет-а-тет: он сказал, что кандидатура уже согласована с Якуниным, всё решено.

И он ещё меня так спрашивает: «Ты уже в начале своей работы хочешь поссориться с советом директоров? Как ты хочешь реализовывать свои планы, если в первый же день со всеми перессоришься?» Я долго мучился, но потом согласился. Передо мной на тот момент не ставили каких-то спортивных задач. Особых оснований, чтобы ставить крест на Рахимове, не было.

Но чемпионом может стать тот, кто является не только грамотным тренером, но и талантливым. Любую команду Премьер-Лиги он может держать в середине таблицы, даже до пятого-шестого места. Но он не может стать чемпионом ни с какой командой. И это не его вина, а, наверное, беда», — приводит слова Наумова «Матч ТВ».