«Реал Сосьедад» прошёл в 1/8 финала Кубка Испании, Захарян остался в запасе

Завершился матч 1/16 финала Кубка Испании, в котором встречались «Понферрадина» и «Реал Сосьедад». Команды играли на стадионе «Эль Торалин» в Понферраде. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с
Хесусом Хилем Мансано (Испания). «Реал Сосьедад» обыграл «Понферрадину» со счётом 2:0.
На 54-й минуте нападающий «Реала Сосьедад» Микель Оярсабаль открыл счёт. На 69-й минуте полузащитник Брайс Мендес увеличил преимущество гостей — 2:0. Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян провёл матч на скамейке запасных.
Действующим победителем Кубка Испании является «Атлетик» из Бильбао, который в финальном матче прошлого сезона обыграл «Мальорку» со счётом 1:1, 4:2 пен. За «Мальорку» забил Дани Родригес, а в составе «Атлетика» отличился Ойан Сансет.
- 5 января 2025
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