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В «Пари НН» планируют пригласить теннисиста Синнера на матч команды

В «Пари НН» планируют пригласить теннисиста Синнера на матч команды
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Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что клуб имеет заинтересованность пригласить на матч команды итальянского теннисиста Янника Синнера.

— Калинский всё ближе взаимодействует с Синнером. Можно представить, что Янник доедет до матча «Пари НН»?
— Мы собираемся озвучить приглашение. Понятно, это межличностные отношения, но мы бы его хотели пригласить на несколько матчей следующего сезона. Пытаемся совместить его график и наши матчи. Вероятность этого существует, — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После 18 туров РПЛ «Пари НН» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице, набрав 16 очков. В следующем туре подопечные Виктора Гончаренко сыграют с тольяттинским «Акроном».

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