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Генеральный директор «Ариса» Гогнидзе — о Кокорине: мы очень им довольны

Генеральный директор «Ариса» Гогнидзе — о Кокорине: мы очень им довольны
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Генеральный директор кипрского «Ариса» Павел Гогнидзе высказался об игре российского нападающего Александра Кокорина.

— Сашей мы очень довольны. Капитан команды, пять голов забил, три ассиста отдал. Молодец. Ждём от него дальше такой же игры.

— Он уже довольно возрастной футболист — 33 года, его часто беспокоят серьёзные травмы.
— Я бы не сказал, что его беспокоят серьёзные травмы. Это повреждения на месяц-полтора. В этот раз он получил травму в начале сезона, поэтому при его возвращении в строй мы не рисковали и не форсировали, так что лечение немного затянулось. Но это объяснимо: у нас на этой позиции хорошая конкуренция, нет смысла рисковать здоровьем одного из лидеров в начале сезона, — приводит слова Гогнидзе «РБ Спорт».

Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до весны 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.

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